Жители Ворошиловского района Ростова пожаловались на ржавую воду в кранах

В назначенный срок воду дали не везде: например, жильцы дома № 20 на бульваре Комарова и улицы Добровольского, 5/4 продолжают греть ее в кастрюльках. А в доме № 4 на бульваре Комарова ее дали, но ржавую. Причем, она течет такая уже несколько дней.