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Жители Ворошиловского района Ростова пожаловались на ржавую воду в кранах

Часть домов в Северном жилом массиве остается без горячей воды.

Источник: Комсомольская правда

Жители Северного жилого массива пожаловались на ржавую воду в кранах. Свои фотографии они прислали в редакцию «КП-Ростов-на-Дону».

Горячую воду отключили с 15 июня по 6 июля в пределах улиц Капустина, Пацаева, бульвара Комарова, Стартовой, Планетной, Орбитальной, Венеры, Каракумской, проспектов Королева, Космонавтов, улицы Волкова. Это было вызвано подготовкой оборудования «Ростовских тепловых сетей» и «Лукой-Ростовэнерго» к отопительному сезону.

В назначенный срок воду дали не везде: например, жильцы дома № 20 на бульваре Комарова и улицы Добровольского, 5/4 продолжают греть ее в кастрюльках. А в доме № 4 на бульваре Комарова ее дали, но ржавую. Причем, она течет такая уже несколько дней.

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