Расписания автобусов и электричек синхронизируют в Ростове

По итогам первого полугодия 2026 года пригородные поезда, курсирующие в черте Ростова-на-Дону, перевезли 399,6 тысячи пассажиров. Это оказалось на 7% больше, чем за такой же период прошлого года. Перспективы проекта «Городская электричка», а также создание единой транспортной среды обсудили на совещании под руководством заместителя губернатора — министра транспорта региона Алены Беликовой.