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Расписания автобусов и электричек синхронизируют в Ростове

Пассажиропоток городской электрички в Ростове вырос на 7% за полгода.

Источник: Комсомольская правда

По итогам первого полугодия 2026 года пригородные поезда, курсирующие в черте Ростова-на-Дону, перевезли 399,6 тысячи пассажиров. Это оказалось на 7% больше, чем за такой же период прошлого года. Перспективы проекта «Городская электричка», а также создание единой транспортной среды обсудили на совещании под руководством заместителя губернатора — министра транспорта региона Алены Беликовой.

Одна из ключевых целей — интеграция железнодорожного транспорта с городскими автобусами. Для этого планируют синхронизировать графики, а также обновить подходы к остановкам.

Кроме того, с развитием новых микрорайонов в Ростове потребовались дополнительные остановочные платформы, например, в районе «Октябрь Парк».

— Городская электричка — полноценный элемент мобильности, который позволяет избегать дорожных заторов. Главная задача — создать для пассажиров максимально удобную среду. Работаем над тем, чтобы поездки с пересадками стали комфортными, понятными и предсказуемыми, — сказала Алена Беликова.

Работу по созданию единой информационно-навигационной системы перевозок продолжат. Обновления позволят пассажирам строить маршруты и отслеживать движение транспорта в режиме реального времени.

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