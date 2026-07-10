Более 8,5 тысячи подростков Красноярского края получили трудовой опыт летом

«Акция “Трудовое лето” — это не только про заработок. Это шанс научиться ответственно относиться к делу, попробовать себя в волонтерстве, увидеть, какие профессии востребованы у нас в крае, и подумать, кем хочется стать в будущем», — пояснил заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин.