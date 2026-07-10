Более 8,5 тысячи подростков Красноярского края получили трудовой опыт летом

Опыт работы получили более 8,5 тыс. подростков Красноярского края в рамках акции «Трудовое лето» с начала июня, сообщили в агентстве труда и занятости населения региона. Эта работа соответствует целям национального проекта «Кадры».
Подростки работают по разным направлениям — от волонтерства и благоустройства до участия в производственных процессах. При этом в первую очередь предлагают трудоустройство детям участников СВО, а также ребятам из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
Кроме того, центры занятости подготовили для подростков специальную программу. В нее входят экскурсии на предприятия, встречи с представителями востребованных профессий, тестирования, игры и беседы о выборе будущей карьеры. Также в муниципалитетах края школьников активно привлекают к общественно полезной работе.
«Акция “Трудовое лето” — это не только про заработок. Это шанс научиться ответственно относиться к делу, попробовать себя в волонтерстве, увидеть, какие профессии востребованы у нас в крае, и подумать, кем хочется стать в будущем», — пояснил заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.