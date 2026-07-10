В лесах Воронежской области привели в порядок более 230 гектаров леса

Специалисты привели в порядок более 230 га леса Воронежской области из запланированных 478 га, сообщили в министерстве лесного хозяйства региона. Работы прошли при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие».
Например, Донское лесничество уже полностью выполнило годовой план: уход проведен на площади 26 га. Самый большой объем на данный момент выполнен в Бутурлиновском лесничестве — 81 га из запланированных 101 га. В Калачеевском лесничестве специалисты обработали 32 из 40 га.
«Своевременный уход за молодыми насаждениями — это фундамент, на котором строится будущее наших лесов. Наша главная задача в рамках нацпроекта “Экологическое благополучие” — не просто высадить деревья, а вырастить здоровый, качественный и устойчивый лес. Мы строго контролируем качество лесохозяйственных мероприятий, ведь именно от осветления и прочисток на ранних этапах зависит, какими будут воронежские леса через 30−50 лет», — подчеркнул заместитель министра лесного хозяйства Воронежской области Александр Ерофеев.
Отмечается, что во время таких работ специалисты удаляют породы, которые мешают развитию основных деревьев. В результате удается регулировать густоту насаждений, улучшать состав хвойных и твердолиственных пород, а также создавать для перспективных деревьев больше света и пространства для роста.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.