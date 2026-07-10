В лесах Воронежской области привели в порядок более 230 гектаров леса

«Своевременный уход за молодыми насаждениями — это фундамент, на котором строится будущее наших лесов. Наша главная задача в рамках нацпроекта “Экологическое благополучие” — не просто высадить деревья, а вырастить здоровый, качественный и устойчивый лес. Мы строго контролируем качество лесохозяйственных мероприятий, ведь именно от осветления и прочисток на ранних этапах зависит, какими будут воронежские леса через 30−50 лет», — подчеркнул заместитель министра лесного хозяйства Воронежской области Александр Ерофеев.