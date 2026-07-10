В Хвалынске Саратовской области установили новую спортивную площадку

«В этом году по федеральному проекту в районах области появятся 11 новых спортивных площадок. Это значит, что спорт становится доступнее для саратовцев как в городах, так и в небольших поселках», — рассказал первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Александр Мышев.