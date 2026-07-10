В Хвалынске Саратовской области установили новую спортивную площадку

Новую спортивную площадку установили на улице Наровчатова в Хвалынске Саратовской области, сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона. Работы прошли по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Специалисты разделили территорию на несколько функциональных зон. Там оборудовали площадки для мини-футбола, баскетбола и волейбола, а также установили уличный тренажерный комплекс.
«В этом году по федеральному проекту в районах области появятся 11 новых спортивных площадок. Это значит, что спорт становится доступнее для саратовцев как в городах, так и в небольших поселках», — рассказал первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Александр Мышев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.