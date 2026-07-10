Вадим Мирошниченко переизбран главой Ростовского отделения «Опоры России»

Участники подвели итоги работы председателя, совета и контрольно-ревизионной комиссии, утвердили годовые финансовые отчёты, избрали новый состав совета и КРК, а также делегатов на съезд организации, который состоится в октябре в Москве. Кроме того, была определена стратегия развития отделения на ближайший период.