На два дня меняется расписание движения рельсобусов Калининград — Неман

Расписание поездов Калининград — Неман изменится 13 и 14 июля. Как сообщает пресс-служба КЖД, связано это с проведением ремонтно-путевых работ в начале следующей недели.
Так, 13 июля поезд, отправляющийся из Калининграда в 18:21, проследует только до станции Советск.
14 июля рельсобус будет ходить только от станции Советск. Время отправления — в 6:31, далее — в соответствии с расписанием.
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