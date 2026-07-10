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На два дня меняется расписание движения рельсобусов Калининград — Неман

Корректировки будут актуальны 13 и 14 июля.

Расписание поездов Калининград — Неман изменится 13 и 14 июля. Как сообщает пресс-служба КЖД, связано это с проведением ремонтно-путевых работ в начале следующей недели.

Так, 13 июля поезд, отправляющийся из Калининграда в 18:21, проследует только до станции Советск.

14 июля рельсобус будет ходить только от станции Советск. Время отправления — в 6:31, далее — в соответствии с расписанием.

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