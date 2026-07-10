Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду на выходных

Синоптик Тишковец: на выходных в Москве ожидается ливень, гроза и град.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Жителям Москвы рекомендуется быть особенно внимательными на улице из-за непогоды на выходных, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что около 60% месячной нормы осадков может выпасть в Москве на выходных.

«По прогнозам синоптиков, 11 и 12 июля в столице ожидается ливневый дождь, гроза. Днем 11 июля местами град, шквалистое усиление ветра до 15−20 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — отмечается в сообщении комплекса в канале на платформе «Макс».