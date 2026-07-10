Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду на выходных

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Жителям Москвы рекомендуется быть особенно внимательными на улице из-за непогоды на выходных, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что около 60% месячной нормы осадков может выпасть в Москве на выходных.
«По прогнозам синоптиков, 11 и 12 июля в столице ожидается ливневый дождь, гроза. Днем 11 июля местами град, шквалистое усиление ветра до 15−20 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — отмечается в сообщении комплекса в канале на платформе «Макс».