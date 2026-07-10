Стало известно, откуда в Перми чаще эвакуируют автомобили

Центр безопасности дорожного движения Прикамья рассказал, оттуда в Перми чаще всего эвакуируют автомобили.
В Перми в первой половине 2026 года ГКУ ЦБДД эвакуировало более 7,7 тысяч автомобилей, что в полтора раз больше, чем за аналогичный периода 2025 года. Чаще всего транспортные средства забирают с улиц Пермской, Сибирской и Екатерининской, пишет портал V-kurse.ru.
Самые распространённые причины эвакуации — парковка в зоне, где это запрещают дорожные знаки, а также управление автомобилем без прав или в нетрезвом виде. Эвакуация проводится при наличии постановлениия, вынесенное сотрудником госавтоинспекции.
Ранее в Перми из-за припаркованных авто не могли начать ремонт труб после потопа.
Напомним, директор Института дорожного строительства и транспорта при ПНИПУ Алексей Щелудяков рассказал, как автомобилисты могут экономить бензин.