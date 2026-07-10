Стало известно, откуда в Перми чаще эвакуируют автомобили

В Перми в первой половине 2026 года ГКУ ЦБДД эвакуировало более 7,7 тысяч автомобилей, что в полтора раз больше, чем за аналогичный периода 2025 года. Чаще всего транспортные средства забирают с улиц Пермской, Сибирской и Екатерининской, пишет портал V-kurse.ru.