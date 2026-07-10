Во время работ на крыше бастиона «Литва» в Калининграде обнаружили кошачьи следы, которым больше века

Во время работ на кровле бастиона «Литва», после снятия слоя земли, обнаружили отпечатки кошачьих лап, которым больше ста лет. Следы были оставлены на сыром растворе, а когда он затвердел, стали почти незаметны. После нанесения битумной мастики они вновь проявились отчётливо, будто появились вчера, — говорится в сообщении.