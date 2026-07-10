Во время работ на крыше бастиона «Литва» в Калининграде обнаружили кошачьи следы, которым больше века. Животное оставило отпечатки на сыром растворе. Об этом сообщили на странице Музея Мирового океана «ВКонтакте».
Во время работ на кровле бастиона «Литва», после снятия слоя земли, обнаружили отпечатки кошачьих лап, которым больше ста лет. Следы были оставлены на сыром растворе, а когда он затвердел, стали почти незаметны. После нанесения битумной мастики они вновь проявились отчётливо, будто появились вчера, — говорится в сообщении.
Следы планируют сохранить на кровле. В музее отметили, что это не единственная находка за время работ на объекте.
К реставрации бастиона «Литва» в Калининграде приступили в июле 2025 года. Работы выполняет компания «Проектреставрация» из Рязани. По контракту их необходимо было завершить до 30 марта 2026 года. Срок перенесли на август из-за корректировки сметы.
Власти передали историческое сооружение в пользование Музея Мирового океана в 2022 году. Учреждение хочет использовать объект как фондохранилище и включить его в водный маршрут. Там будут хранить и экспонировать лодки народов России и мира. Кроме того, в сооружении планируют разместить мастерскую.
По данным портала Prussia39.ru, бастион «Литва» построили в 1843—1860 годах по проекту военного инженера Эрнста Людвига фон Астера. Комплекс выполнен из красного керамического кирпича и тёсаных гранитных камней.
В 1920-х годах в редюите бастиона размещался цех по производству спортивных лодок. С середины 1930-х помещения бывшей береговой батареи использовали в военных целях. В 2007 году бастион признали объектом культурного наследия регионального значения.