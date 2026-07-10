Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области заявили об усилении охраны газовоза и паромов

Меры нужны для безопасности судов и бесперебойного морского сообщения.

У берегов Зеленоградска газовоз «Маршал Василевский» усилили вооружением. Об этом в интервью радио «Балтик Плюс» рассказал вице-премьер правительства Калининградской области Сергей Булычев.

По его словам, газовоз «Маршал Василевский», который находится у газового терминала в Балтийском море у Зеленоградска, обеспечили вооружением. Кроме того, все паромы, работающие на линии между Калининградской областью и остальной Россией, теперь сопровождают мобильные огневые группы.

Булычев уточнил, что эти меры нужны для безопасности судов и бесперебойного морского сообщения региона с Ленинградской областью. «Вопросы, связанные с обеспечением безопасности Калининградской области в небе, на земле и на море — приоритетные и находятся на повестке у правительства Калининградской области», — сказал вице-премьер.

В порту Усть‑Луга Ленинградской области спецслужбы предотвратили теракт: на прибывшем из Антверпена газовозе обнаружили магнитные мины с семью килограммами взрывчатки каждая.