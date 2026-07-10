В Калининградской области заявили об усилении охраны газовоза и паромов

Булычев уточнил, что эти меры нужны для безопасности судов и бесперебойного морского сообщения региона с Ленинградской областью. «Вопросы, связанные с обеспечением безопасности Калининградской области в небе, на земле и на море — приоритетные и находятся на повестке у правительства Калининградской области», — сказал вице-премьер.