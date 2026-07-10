Детский клуб из Коврова Владимирской области взял бронзу турнира по футболу

Футбольный клуб «Искра» из Коврова Владимирской области завоевал бронзу Всероссийского турнира по футболу «Кожаный мяч. Лига юных футболистов» среди девочек, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона. Турнир организовали при поддержке государственной программы «Спорт России».
Турнир состоялся в Салавате Республики Башкортостан и собрал 16 сильнейших команд со всей страны. Он был посвящен памяти Никиты Симоняна — человека, внесшего большой вклад в развитие отечественного футбола.
Ковровские футболистки показали достойный результат в матче за третье место, где встретились с командой «Россиянка» из Псковской области. Решающий гол со штрафного забила Виктория Брыкова, которую признали лучшим игроком встречи.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.