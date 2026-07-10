Отец троих детей погасил долг по алиментам в 1,4 млн рублей ради спасения машин

Житель Нижегородской области полностью погасил задолженность по алиментам в размере 1,4 миллиона рублей после того, как судебные приставы арестовали принадлежащие ему автомобили и начали готовить один из них к продаже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Нижегородской области.