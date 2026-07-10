В Петербурге построят Морской кадетский корпус Следственного комитета РФ

Морской кадетский корпус Следственного комитета России построят в Санкт-Петербурге, сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре города. Проект соответствует целям национальных проектов «Молодёжь и дети» и «Инфраструктура для жизни».
Новый образовательный комплекс появится в Центральном районе города. Будущий корпус рассчитан не менее чем на 128 воспитанников. Общая площадь здания составит около 10 тысяч квадратных метров. Завершить строительство планируется в 2029 году.
«Петербург — морская столица России. Этот статус определяет многие направления развития города, прежде всего — развитие системы ведомственных образовательных учреждений. Мы делаем важный шаг, утверждаем планировку территории для нового учебного заведения — Морского кадетского корпуса Следственного комитета. Это важный проект федерального уровня. Он укрепит статус Петербурга как центра военно-морского образования России», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.