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В Петербурге построят Морской кадетский корпус Следственного комитета РФ

Новый образовательный комплекс появится в Центральном районе города.

Источник: Национальные проекты России

Морской кадетский корпус Следственного комитета России построят в Санкт-Петербурге, сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре города. Проект соответствует целям национальных проектов «Молодёжь и дети» и «Инфраструктура для жизни».

Новый образовательный комплекс появится в Центральном районе города. Будущий корпус рассчитан не менее чем на 128 воспитанников. Общая площадь здания составит около 10 тысяч квадратных метров. Завершить строительство планируется в 2029 году.

«Петербург — морская столица России. Этот статус определяет многие направления развития города, прежде всего — развитие системы ведомственных образовательных учреждений. Мы делаем важный шаг, утверждаем планировку территории для нового учебного заведения — Морского кадетского корпуса Следственного комитета. Это важный проект федерального уровня. Он укрепит статус Петербурга как центра военно-морского образования России», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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