Правила для стоматологий могут изменить в Нижегородской области

Кроме того, проект предусматривает новые требования к оснащению стоматологических кабинетов и отделений. В них должны появиться автоматические наружные дефибрилляторы, наборы для профилактики инфекций у медработников, а также препараты и оборудование для оказания помощи при анафилактическом шоке. Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 октября 2026 года.