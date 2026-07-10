Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правила для стоматологий могут изменить в Нижегородской области

Минздрав России предложил сделать анестезию обязательной при болезненных стоматологических процедурах.

Министерство здравоохранения России подготовило изменения в порядок оказания стоматологической помощи взрослым пациентам. Об этом говорится в проекте приказа ведомства. Новые правила после утверждения будут действовать и в Нижегородской области.

Согласно документу, стоматологи должны будут применять анестезию при манипуляциях, которые могут вызвать болевые ощущения у пациента. При необходимости помощь также смогут оказывать с использованием более сложных методов обезболивания, включая седацию и наркоз.

Кроме того, проект предусматривает новые требования к оснащению стоматологических кабинетов и отделений. В них должны появиться автоматические наружные дефибрилляторы, наборы для профилактики инфекций у медработников, а также препараты и оборудование для оказания помощи при анафилактическом шоке. Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 октября 2026 года.

Ранее сообщалось, что 28 тысяч донаций крови совершили жители Нижегородской области за полгода.