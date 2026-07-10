В подмосковном Ногинске открыли поликлинику на 500 посещений в смену

Новую поликлинику открыли в Ногинске Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Медучреждение построили в микрорайоне Заречье по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
Новая поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену: 150 детских и 350 взрослых. Медицинскую помощь там смогут получать около 45 тыс. взрослых и 10 тыс. маленьких пациентов. Сейчас в здание уже переехали детское клинико-диагностическое отделение № 2 и дневной стационар. Следующим этапом станет запуск взрослой поликлиники № 2.
«Открытие поликлиники в Ногинске — заметное, важное событие для Богородского округа. Это настоящий медицинский центр, который оснащен всем необходимым оборудованием: КТ, МРТ, маммограф, рентген, УЗИ. И самое главное — врачи, которыми мы очень дорожим. Здесь есть дневной стационар, есть возможность оказывать медпомощь, проводить диагностику, диспансеризацию, все комфортно, в цифровом виде. Рядом мы сделали детские городки, место для общения родителей», — сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Сейчас учреждение ожидает разрешительные документы на эксплуатацию тяжелого рентгеновского оборудования, после чего взрослое отделение также начнет работу. После полного запуска в поликлинике будут работать терапевтическое и педиатрическое отделения, отделение неотложной помощи и другие.
Кроме профильных отделений в здании предусмотрены блок медицинской профилактики, Центр диспансеризации участников СВО и членов их семей, Центр амбулаторной онкологической помощи и дневной стационар на 60 мест для взрослых и детей. В детском отделении уже ведут прием невролог, эндокринолог, кардиолог, лор, травматолог, хирург, логопед и другие узкие специалисты.
Также в здании сделали зоны ожидания, детские уголки, понятную навигацию, пространства для посетителей и медперсонала и доступную среду. На прилегающей территории провели озеленение, обустроили зоны отдыха, детскую площадку и парковку.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.