В подмосковном Ногинске открыли поликлинику на 500 посещений в смену

«Открытие поликлиники в Ногинске — заметное, важное событие для Богородского округа. Это настоящий медицинский центр, который оснащен всем необходимым оборудованием: КТ, МРТ, маммограф, рентген, УЗИ. И самое главное — врачи, которыми мы очень дорожим. Здесь есть дневной стационар, есть возможность оказывать медпомощь, проводить диагностику, диспансеризацию, все комфортно, в цифровом виде. Рядом мы сделали детские городки, место для общения родителей», — сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.