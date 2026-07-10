В Татарстане отремонтировали участок дороги Казань — Шемордан

Участок дороги Казань — Шемордан отремонтировали в Республике Татарстан, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Работы организовали при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты привели в порядок отрезок с 109,9 по 111,7 километр. Они выполнили фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, после чего устроили выравнивающий слой и верхний слой покрытия. Кроме того, рабочие укрепили обочины и нанесли горизонтальную дорожную разметку. Также они обустроили автобусные остановки, где установили металлический автопавильон.
Ранее сообщалось, что в 2026 году в Татарстане планируется привести в нормативное состояние 30 км региональных и более 545 км муниципальных дорог. Общий объем финансирования составит 91,4 млрд рублей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.