В Татарстане отремонтировали участок дороги Казань — Шемордан

Специалисты привели в порядок отрезок с 109,9 по 111,7 километр. Они выполнили фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, после чего устроили выравнивающий слой и верхний слой покрытия. Кроме того, рабочие укрепили обочины и нанесли горизонтальную дорожную разметку. Также они обустроили автобусные остановки, где установили металлический автопавильон.