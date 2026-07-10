Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова назвала вбросы о планах ввести выездные визы для россиян ахинеей

Захарова назвала вбросы о планах ввести выездные визы для россиян полной ахинеей.

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА Новости назвала полной ахинеей появившиеся в СМИ вбросы о якобы проработке министерством выездных виз для россиян.

В пятницу в ряде СМИ появились сообщения о якобы подготовке министерством иностранных дел проекта, предусматривающего введение выездных виз для россиян.

«Полная ахинея», — сказала Захарова, комментируя появившееся вбросы о «выездных визах».

Такие опровержения МИД России делает не впервые. Так, летом 2022 года министерство указывало, что расширять перечень оснований для временного ограничения прав граждан на выезд из России и тем более вводить специальные выездные визы не планируется.

Российское законодательство содержит исчерпывающий перечень случаев, когда может быть временно ограничено право на выезд из РФ. Например, это доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным или уклонение от исполнения решения суда.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше