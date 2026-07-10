Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде врачи спасли месячного малыша с тяжелым пороком сердца

Операция на открытом сердце длилась 3 часа.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде врачи провели сложную 3-часовую операцию на открытом сердце с искусственным кровообращением месячному ребенку. Об этом сообщает региональный минздрав.

Известно, что Ванечка появился на свет в Перинатальном центре. Как и предупреждали еще во время беременности медики, у ребенка был порок сердца. Операция была неизбежна, но важно было дать малышу подрасти. За мальчиком наблюдали специалисты, возили в кардиоцентр на обследования.

В итоге прошла операция: врачи устранили порок, выполнив радикальную коррекцию. Затем последовал период восстановления.

Сегодня малыш чувствует себя хорошо.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше