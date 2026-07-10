В Нижнем Новгороде «Новые люди» выдвинули кандидатов на выборы 2026 года

В Нижнем Новгороде состоялось масштабное мероприятие регионального отделения партии «Новые люди», которое уже сегодня претендует на звание одного из самых ярких политических событий сезона.
Более 300 человек собрались в центре города, чтобы узнать фамилии кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области от «Новых людей» и высказать свою поддержку партии.
Участники встречи отметили особую атмосферу встречи, не характерную для политических мероприятий.
Российская региональная политика давно привыкла к формальным мероприятиям, заранее написанным выступлениям и людям, пришедшим по обязанности.
В Нижнем Новгороде всё было иначе. У стойки регистрации выстроилась очередь за партийными билетами. В партию вступали не случайные люди и не политические туристы. Партийные билеты получали состоявшиеся предприниматели, владельцы бизнеса, руководители компаний, производственники, общественные деятели и люди, уже добившиеся успеха в своем деле и решившие участвовать в развитии региона и страны.
Для многих участников именно эта очередь стала главным символом происходящих перемен.
Обычно партии ищут активистов. В этот день активные и успешные люди сами пришли в партию.
Особый статус мероприятию придало участие Сарданы Авксентьевой, депутата Государственной Думы РФ, одного из лидеров партии, входящего в федеральную тройку «Новых людей», а также Дарьи Кислицыной, кандидата в депутаты Государственной Думы РФ.
Они специально приехали в Нижний Новгород, чтобы поддержать нижегородскую команду в день выдвижения.
Приезд таких узнаваемых фигур стал важным знаком поддержки регионального отделения партии и подчеркнул особое значение Нижегородской области для федеральной кампании партии в 2026 году.
Одним из центральных моментов мероприятия стала премьера стильного и эмоционального фильма о работе нижегородского отделения партии за последние годы. Вместо привычных политических лозунгов участники увидели конкретные результаты. «Новые люди» пришли на выборы не с обещаниями начать работать после получения мандатов.
На конференции, которая прошла с утра, были выдвинуты кандидаты в Законодательное Собрание Нижегородской области:
— Павел Солодкий, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области;
— Олег Гусаровский, генеральный директор компании «Армор Групп»;
— Арсен Крбашян, заместитель директора компании «Уютно — и точка»;
— Анастасия Чернева, советник директора по развитию АНО «Парк Мастеров “Нижполиграф”;
— Алексей Душкин, заместитель главного врача по медицинской части клиники «МЕДИС».
Кандидатами в Государственную Думу Российской Федерации от Нижегородской области стали член Общественной палаты России Дарья Кислицына и нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий.
После завершения официальной части мероприятие продолжилось в уютном внутреннем дворике Дома архитектора.
Без кордонов.
Без закрытых VIP-зон.
Без барьеров между политиками и людьми.
Предприниматели, врачи, руководители предприятий, общественные деятели, кандидаты и сторонники партии продолжили общение в неформальной атмосфере, обсуждая будущее Нижегородской области и России.
Для многих гостей именно этот вечер стал символом новой политики.
Политики, где нет массовки.
Нет обязательной явки.
Нет заранее написанных вопросов.
Есть живой разговор.
Есть люди дела.
Есть желание менять жизнь вокруг себя.
Многие участники признавались: такого они не видели ни на одном партийном мероприятии.