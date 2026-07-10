В Нижнем Новгороде «Новые люди» выдвинули кандидатов на выборы 2026 года

В Нижнем Новгороде всё было иначе. У стойки регистрации выстроилась очередь за партийными билетами. В партию вступали не случайные люди и не политические туристы. Партийные билеты получали состоявшиеся предприниматели, владельцы бизнеса, руководители компаний, производственники, общественные деятели и люди, уже добившиеся успеха в своем деле и решившие участвовать в развитии региона и страны.