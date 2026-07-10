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Калининградские кардиохирурги спасли месячного ребёнка с тяжелым пороком сердца

Врожденный порок сердца врачи заподозрили у ребенка еще во время беременности.

В Калининграде кардиохирурги спасли младенца с тяжелым врожденным пороком сердца. Операцию на открытом сердце ребенку провели на 28-й день жизни, сообщили в региональном минздраве.

Врожденный порок сердца врачи заподозрили у ребенка еще во время беременности. После рождения в Перинатальном центре обследование подтвердило серьезные нарушения. В течение нескольких недель медики стабилизировали состояние младенца и совместно со специалистами Федерального центра высоких медицинских технологий в посёлке Родники наблюдали за ним, чтобы он смог набрать вес перед хирургическим вмешательством.

По словам кардиохирурга Вадима Дидыка, у ребенка диагностировали комбинированный порок — врожденный стеноз аортального клапана и дефекты межпредсердной перегородки.

«Порок носил критический характер, и каждый день отсрочки увеличивал риск необратимых изменений, создавая жизнеугрожающую ситуацию. Ждать было нельзя. Мы понимали: если не вмешаться сейчас, спасти ребенка будет невозможно», — рассказал врач.

После перевода в кардиоцентр мальчику выполнили трехчасовую операцию на открытом сердце с использованием искусственного кровообращения. Врачи устранили порок, проведя радикальную коррекцию. После операции за ребенком наблюдали специалисты отделения реанимации и кардиологи.

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