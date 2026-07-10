Калининградские кардиохирурги спасли месячного ребёнка с тяжелым пороком сердца

Врожденный порок сердца врачи заподозрили у ребенка еще во время беременности. После рождения в Перинатальном центре обследование подтвердило серьезные нарушения. В течение нескольких недель медики стабилизировали состояние младенца и совместно со специалистами Федерального центра высоких медицинских технологий в посёлке Родники наблюдали за ним, чтобы он смог набрать вес перед хирургическим вмешательством.