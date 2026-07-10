Патрушев призвал работать над тем, чтобы «нацизм не расцвел в полном цвете»

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Нацизм на сегодняшний день не только не ликвидирован, а начинает ярко процветать, поэтому нужно работать над тем, чтобы он полностью не расцвел, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
«До некоторых пор думал, что нацизм ликвидирован. Но мы сегодня воочию видим, что он не только не ликвидирован, а он ярко начинает процветать. И, конечно, надо сделать все, чтобы он не расцвел в полном цвете. И в этом смысле надо работать», — сказал Патрушев в интервью ИС «Вести».
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