Патрушев призвал работать над тем, чтобы «нацизм не расцвел в полном цвете»

«До некоторых пор думал, что нацизм ликвидирован. Но мы сегодня воочию видим, что он не только не ликвидирован, а он ярко начинает процветать. И, конечно, надо сделать все, чтобы он не расцвел в полном цвете. И в этом смысле надо работать», — сказал Патрушев в интервью ИС «Вести».