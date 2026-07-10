Мэр Тамбова связал нехватку топлива в городе с закрытием частных заправок

В Тамбове насчитывается девять частных заправок, но на сегодня все они закрыты, из-за чего автомобилисты создали дополнительную нагрузку на сетевые АЗС с госучастием. Об этом сообщил мэр Максим Косенков в своем Telegram-канале. По его словам, всего в городе 60 станций, в том числе шесть газомоторных.