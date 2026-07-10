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Ограничения на купание введены на ряде пляжей Беларуси

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Введены ограничения на купание в нескольких водоемах Беларуси — в некоторых случаях они касаются только детей, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Источник: Sputnik.by

Там подчеркнули, что вне зависимости от погодных условий санэпидслужба каждую неделю проводит мониторинг качества воды в тех водоемах, которые разрешены для купания и находятся в местах массового отдыха населения.

Так, за прошедшую неделю, было отобрано и исследовано 559 проб воды.

«По результатам лабораторных исследований 27 проб не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, 19 проб — по микробиологическим показателям», — говорится в сообщении.

В связи с этим ограничено купание детей на пляжах озера Юбилейное (зоны № 1 и № 2), а также на пляжах на реке Неман в урочищах Лососна и Пышки в Гродно.

Аналогичная мера введена на пляже водохранилища Рудея в деревне Городня Могилевского района.

Продолжают действовать ограничения на купание детей на четырех пляжах Могилева и Могилевского района: на участке залива Днепра в районе улицы Фатина, городском пляже на Днепре, пляже в агрогородке Полыковичи и пляже на пруду в деревне Вильчицы.

Кроме того, остается приостановленным купание детей и взрослых на городском пляже на правом берегу Днепра возле ледовой арены в Шклове.

Санитарно-эпидемиологическая служба продолжит контролировать качество воды в местах массового отдыха белорусов у водоемов, отметили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Там добавили, что после получения результатов, подтверждающих соответствие воды гигиеническим нормативам, ограничения будут сняты.