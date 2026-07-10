В Амурской области запустили единую цифровую платформу

Единый сервис, где собраны все региональные официальные каналы, сайты, чат-боты, мини-приложения и опросы запустили в Амурской области, сообщили в правительстве региона. Инициатива соответствует целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Разработчиком сервиса выступило министерство цифрового развития и связи. Сервис позволяет жителям находить все необходимые региональные ресурсы в одном месте, без лишнего поиска. Он уже работает на платформе национального мессенджера «Макс».
«Цифровая витрина — это продуманная экосистема. В ней мы разделили чат-боты, каналы и сервисы по удобным категориям, чтобы каждый амурчанин мог быстро и удобно найти нужный сервис. В планах и дальше активно развивать платформу, наполнять ее новыми, полезными инструментами», — отметила заместитель министра цифрового развития и связи Амурской области Анна Скок.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.