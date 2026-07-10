В Амурской области запустили единую цифровую платформу

«Цифровая витрина — это продуманная экосистема. В ней мы разделили чат-боты, каналы и сервисы по удобным категориям, чтобы каждый амурчанин мог быстро и удобно найти нужный сервис. В планах и дальше активно развивать платформу, наполнять ее новыми, полезными инструментами», — отметила заместитель министра цифрового развития и связи Амурской области Анна Скок.