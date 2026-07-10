Воронежский губернатор обсудил с молодежью создание семьи и выбор профессии

Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в работе XVII Межрегионального молодежного форума «Молгород-2026». 10 июля глава региона вместе с заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгением Ревенко провёл встречу с представителями активной молодёжи области и ответил на их вопросы. Участники обсудили широкий круг тем — от семьи и профессионального самоопределения до развития региона, роли искусственного интеллекта, добровольчества и практик сотрудничества органов власти с обществом. Об этом сообщили в правительстве региона.
Александр Гусев, открывая встречу, подчеркнул, что форум «Молгород» уже семнадцать лет остается одной из ключевых молодежных площадок Воронежской области, где собираются инициативные, талантливые и неравнодушные ребята. Он также поблагодарил участников за то, что в сложный для страны и мира период они продолжают сохранять патриотический настрой и единство. Кроме того, губернатор выразил уверенность, что все трудности будут преодолены, если не терять веру в себя, в друзей и в людей, вместе с которыми формируется будущее страны.
По словам главы региона, подобные форматы общения дают возможность власти находиться ближе к молодежи, напрямую учитывать ее ожидания и вместе вырабатывать подходы к решению актуальных вопросов.
Одной из первых тем, которую обсудили на встрече, стал вопрос жизненных приоритетов молодых людей. Александр Гусев подчеркнул, что, по его мнению, некорректно противопоставлять создание семьи и профессиональное развитие. Важно находить баланс и уметь гармонично совмещать эти направления, не отказываясь ни от личного счастья, ни от карьерного роста.
Отдельное внимание участники форума уделили теме трудоустройства молодых специалистов. Александр Гусев заявил, что Воронежская область и сегодня сохраняет статус одного из крупнейших индустриальных центров страны, однако предприятия региона сталкиваются с ощутимым дефицитом квалифицированных кадров. По его мнению, наибольшие перспективы связаны с инженерными, техническими и управленческими специальностями.
Отдельно губернатор рассказал о мерах по развитию малых городов и сельских территорий. Он подчеркнул, что региональная власть прилагает усилия для создания новых рабочих мест, расширения образовательных возможностей и обновления инфраструктуры, чтобы у молодежи была возможность развиваться и реализовываться, оставаясь в родном регионе.
Завершая встречу, Александр Гусев поблагодарил участников форума за их активную гражданскую позицию, инициативность и готовность вносить вклад в развитие Воронежской области. Также губернатор отметил, что «Молгород» и дальше будет служить площадкой, где рождаются новые идеи, создаются возможности для профессионального роста и формируется культура общественного лидерства. В завершение мероприятия глава региона вручил участникам форума благодарственные письма.