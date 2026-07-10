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На аварийно-восстановительные работы на променаде в Пионерском выделяют 3 млн рублей

Финансирование рассчитано на 2026 год.

На променаде в Пионерском планируют провести аварийно-восстановительные работы стоимостью порядка 3 млн рублей. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится ГБУ «Балтберегозащита», в чьём оперативном управлении находится сооружение. Полный объём финансового обеспечения — 3 042 800 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В феврале 2026 года в администрации Пионерского городского округа «Новому Калининграду» сообщили о планах провести ремонтно-восстановительные работы на променаде в весенний период — до начала курортного сезона. Специалисты провели послештормовое обследование объекта и зафиксировали повреждения лестничных спусков к пляжу и перильных ограждений.

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