На аварийно-восстановительные работы на променаде в Пионерском выделяют 3 млн рублей

На променаде в Пионерском планируют провести аварийно-восстановительные работы стоимостью порядка 3 млн рублей. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.
К поиску подрядчика готовится ГБУ «Балтберегозащита», в чьём оперативном управлении находится сооружение. Полный объём финансового обеспечения — 3 042 800 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.
В феврале 2026 года в администрации Пионерского городского округа «Новому Калининграду» сообщили о планах провести ремонтно-восстановительные работы на променаде в весенний период — до начала курортного сезона. Специалисты провели послештормовое обследование объекта и зафиксировали повреждения лестничных спусков к пляжу и перильных ограждений.