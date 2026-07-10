В Московской области начали расчистку Токаревского озера

Расчистка Токаревского озера стартовала в Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Работы проходят при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие».
Озеро на протяжении многих лет накопило большой объем загрязнений: затонувшие деревья, строительный и бытовой мусор, старые автомобильные покрышки. Сейчас этот объем отходов постепенно убирают в ходе масштабной санитарной расчистки акватории. Уже неделю на водоеме работает специальная техника, поднимающая со дна все то, что десятилетиями оставалось незамеченным.
«Уже извлечено около 80 кубических метров отходов, в том числе более 20 покрышек, более 200 затонувших деревьев и пней», — рассказал начальник управления по охране окружающей среды администрации городского округа Люберцы Иван Тарасов.
Ранее в Люберцах уже расчистили малые пруды и участки рек Македонки, Пехорки и Кобылинки— именно она берет начало из озера Токаревского.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.