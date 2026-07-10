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Фермер из Гурьевского района переборщил с пестицидами при выращивании огурцов

Предприниматель получил предостережение от Россельхознадзора.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор выдал предостережение производителю овощей и ягод из Гурьевского района за нарушение обращения с пестицидами и агрохимикатами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 10 июля.

Продукцию ИП обследовали с 11 по 25 июня: отобрали образцы клубники и огурцов для лабораторных исследований.

Выяснили в тоге, что уровень пестицидов в клубнике соответствует нормам, а вот в огурцах выявили превышение допустимых норм тиаметоксама и диаметоата.

Предпринимателю рассказали о требованиях, контролирующему лицу вручили предписание, информацию передали в Роспотребнадзор.

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