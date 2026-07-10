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В Калининградской области ищут 76-летнего мужчину из Балтийска, пропавшего в начале недели

Пенсионер может нуждаться в медицинской помощи.

В Калининградской области ищут 76-летнего Ивана Куликова, который пропал в начале недели. Об этом сообщает ПСО «Запад».

Пенсионер — житель Балтийска. Он не выходит на связь с родными с 7 июля. Его местонахождение неизвестно. Мужчина может нуждаться в помощи медиков.

Рост пропавшего — 175 см, он худощавого телосложения, с короткими седыми волосами. Был одет в тёмно-синюю куртку, синюю футболку, тёмные штаны и чёрные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пенсионера, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 508−038; 8 (4012) 520−444; 02; 102; 112.