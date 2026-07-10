От моря до Камня лжи: как выглядит новый прогулочный маршрут в Пионерском

Часть пути проходит рядом с велодорожкой «От косы до косы». И здесь появляются вопросы к безопасности. На одном из участков велосипедисты спускаются с горки и не всегда видят пешеходов, которые появляются из-за поворота. Тротуар здесь стоило бы расширить, а велодорожку — заметнее отделить. Формально она велопешеходная, а значит, приоритет остаётся за теми, кто передвигается на своих двоих даже по стороне двухколёсных.