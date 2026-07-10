От моря до Камня лжи: как выглядит новый прогулочный маршрут в Пионерском

В Пионерском представили новый прогулочный маршрут от моря до Камня лжи. Тропа длиной около двух километров начинается на пляже, проходит под автомобильным мостом и выводит к одному из местных туристических символов. Корреспонденты «Клопс» прогулялись и посмотрели, чем город будет удивлять гостей и жителей.
Всё начинается красиво: устье реки Чистой, деревянные настилы и дорожка, идущая под мостом. Она выводит к пространству под круговой развязкой улиц Рабочей и Портовой.
Именно здесь первое впечатление резко меняется. Территорию благоустроили, но она выглядит мрачно. Скамейки установлены в несколько ярусов, но часть из них утонула в траве. То тут, то там торчат провода и какие-то детали.
Дальше маршрут становится живее. Он выводит к скейт-площадке, где молодёжь с утра до ночи прыгает на трюковых самокатах.
Часть пути проходит рядом с велодорожкой «От косы до косы». И здесь появляются вопросы к безопасности. На одном из участков велосипедисты спускаются с горки и не всегда видят пешеходов, которые появляются из-за поворота. Тротуар здесь стоило бы расширить, а велодорожку — заметнее отделить. Формально она велопешеходная, а значит, приоритет остаётся за теми, кто передвигается на своих двоих даже по стороне двухколёсных.
В нескольких точках тротуар прерывается, и людям предлагается делать крюк там, где самый короткий путь проходит по велополосе. Гуляющие, конечно, идут напрямую. Это может стать постоянной зоной конфликтов.
На развилке с веломаршрутом власти решили поставить архитектурный объект. Что это за конструкция, для чего она нужна и что обозначает, прохожим пока не объяснили: табличек во время работ не было. Возможно, мэрия готовит сюрприз ко Дню города.
Самая приятная часть маршрута начинается дальше. Вдоль дорожки расставлены лавочки, где можно посидеть под кронами деревьев. Здесь прохладнее, тише, спокойнее, чем в городе и на пляже.
На пути встречаются деревянные мостики, но самое интересное сооружение — под железнодорожной аркой. Там проход сделали по понтонной переправе. Выглядит необычно: дорожка буквально ныряет под железную дорогу.
На выходе — ещё одна скейт-площадка. Людей здесь меньше, чем у моря. Рядом появилась площадка со скамейками и тренажёрами. Отсюда можно подняться к зданию местной администрации — тропа связывает разные части Пионерского.
У Камня лжи продолжается благоустройство. Именно эту локацию власти хотят впервые использовать во время празднования Дня рыбака и Дня города 11 июля. У Камня лжи готовят этнопредставление с интерактивом и музыкальными номерами.
На маршруте уже сделали освещение, устанавливают камеры. В перспективе тропу хотят продолжить к улице Молодёжной, дальше — к первому Шанхайскому озеру и Калининградскому шоссе, чтобы получился зацикленный прогулочный путь.
Глава администрации Пионерского Леонид Шибаев рассказывал, что вокруг самого Камня лжи формируют новое городское пространство.