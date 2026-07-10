Нижегородское «Торпедо» сообщило о техническом расторжении контракта с Богданом Конюшковым

Нижегородское «Торпедо» официально оформило техническое расторжение контракта с защитником Богданом Конюшковым, сообщает пресс-служба автозаводского хоккейного клуба.
В «Торпедо» подчеркнули, что игрок остаётся в составе команды и выполнит все свои обязательства до 31 мая 2027 года. Юридические действия направлены на закрепление прав на хоккеиста за клубом.
Освобождение от части контрактных ограничений необходимо для того, чтобы Конюшков мог подписать двусторонний контракт с «Монреаль Канадиенс». После оформления соглашения хоккеист останется в Нижнем Новгороде на правах аренды до конца мая 2027 года.
Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга отметил, что представители игрока обратились с просьбой о техническом оформлении контракта с клубом НХЛ, и у клуба не было возражений, поскольку Конюшков всё равно отработает сезон в «Торпедо» и затем сам решит, активировать ли контракт с «Монреалем» или продлить отношения с нижегородским клубом.
Клуб пожелал Богдану продуктивного сезона, дальнейшего прогресса и спортивных побед.
Ранее сообщалось, что защитник ХК «Торпедо» Богдан Конюшков признан лучшим игроком месяца.