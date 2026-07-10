Нижегородское «Торпедо» сообщило о техническом расторжении контракта с Богданом Конюшковым

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга отметил, что представители игрока обратились с просьбой о техническом оформлении контракта с клубом НХЛ, и у клуба не было возражений, поскольку Конюшков всё равно отработает сезон в «Торпедо» и затем сам решит, активировать ли контракт с «Монреалем» или продлить отношения с нижегородским клубом.