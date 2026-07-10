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В Воронежской области отремонтируют участок дороги в Богучарском районе

Специалисты приведут в порядок отрезок с 35-го по 37-й километр.

Участок дороги Богучар — Монастырщина — Сухой Донец — 1-я Белая Горка отремонтируют в Богучарском районе Воронежской области, сообщили в министерстве дорожной деятельности региона. Работы проходят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Специалисты приведут в порядок участок с 35-го по 37-й километр. Они уже подготовили площадку для дорожно-строительных материалов. Отмечается, что сначала рабочие создадут прочную несущую плиту, а затем уложат два слоя асфальтобетона.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области отремонтируют более 230 км дорог в 2026 году.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.