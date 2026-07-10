В Воронежской области отремонтируют участок дороги в Богучарском районе

Участок дороги Богучар — Монастырщина — Сухой Донец — 1-я Белая Горка отремонтируют в Богучарском районе Воронежской области, сообщили в министерстве дорожной деятельности региона. Работы проходят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты приведут в порядок участок с 35-го по 37-й километр. Они уже подготовили площадку для дорожно-строительных материалов. Отмечается, что сначала рабочие создадут прочную несущую плиту, а затем уложат два слоя асфальтобетона.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области отремонтируют более 230 км дорог в 2026 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.