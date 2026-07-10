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Некоторые улицы в центре Ростова частично остались без электричества

Отключение электричества произошло на нескольких улицах в центре Ростова 10 июля.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 10 июля некоторые улицы в центре Ростова-на-Дону временно остались без электричества. Причина — технологическое нарушение в сети, сообщили в АО «Донэнерго».

Частичное отключение произошло в границах: Соборный, Береговая, Нижнедонская, Тургеневская, Московская, Станиславского, Ворошиловский.

Восстановить подачу электричества пообещали в течение трех часов после отключения, то есть к 20 часам.

Добавим, ранее также временно электричество отключалось на Большой Садовой, в переулках Суворова, Кировском, Греческом и на Чехова.

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