На АЗС Волгограда пока не планируют привязывать продажи топлива к номерам авто

Сейчас в некоторых российских регионах действительно тестируют такой подход — он призван бороться с очередями на заправках. Однако в Волгоградской области пока не видят оснований для внедрения подобных стандартов. Чиновники следят за опытом коллег из других субъектов, но решение будет приниматься только в том случае, если схема докажет свою эффективность.