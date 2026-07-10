Спецпроект Здоровья Mail победил в конкурсе о здоровом долголетии

Церемония награждения прошла во время II форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия». Выступая на мероприятии, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что за последние 100 лет ожидаемая продолжительность жизни увеличилась вдвое. По ее словам, этому способствовали развитие технологий и появление новых методов лечения.