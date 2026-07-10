Спецпроект Здоровья Mail победил в конкурсе о здоровом долголетии

Участники конкурса представили материалы, посвященные развитию медицины и популяризации принципов здорового образа жизни.
Принять участие можно было в трех номинациях:
- «Видеоконтент» (сюжеты, репортажи, ролики в социальных сетях);
- «Текстовый контент» (статьи, постеры);
- «Творческий контент» (короткометражные мультфильмы, музыкальные клипы, короткие фильмы).
«Здоровье Mail с 2009 года рассказывает о главных достижениях медицины и помогает читателям ориентироваться в большом объеме медицинской информации», — отметила главный редактор медиапроекта Ольга Чернова.
«Сейчас модно следить за своим здоровьем смолоду, а словосочетание “качество жизни” уже стало отражением нашего времени, — считает главный редактор Медиапроектов Mail Константин Ткаченко. — Надеюсь, что благодаря работе наших врачей и правительства показатели долголетия в России с каждым годом будут расти».
Церемония награждения прошла во время II форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия». Выступая на мероприятии, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что за последние 100 лет ожидаемая продолжительность жизни увеличилась вдвое. По ее словам, этому способствовали развитие технологий и появление новых методов лечения.
При этом Голикова подчеркнула, что здоровье и продолжительность жизни во многом зависят от усилий самого человека.