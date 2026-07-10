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Спецпроект Здоровья Mail победил в конкурсе о здоровом долголетии

Спецпроект «Здоровое долголетие» медиапроекта Здоровье Mail стал победителем конкурса «За медицину здорового долголетия» в номинации «Текстовый контент». Конкурс проводился при поддержке правительства России и Фонда Росконгресс.

Участники конкурса представили материалы, посвященные развитию медицины и популяризации принципов здорового образа жизни.

Принять участие можно было в трех номинациях:

  • «Видеоконтент» (сюжеты, репортажи, ролики в социальных сетях);
  • «Текстовый контент» (статьи, постеры);
  • «Творческий контент» (короткометражные мультфильмы, музыкальные клипы, короткие фильмы).

«Здоровье Mail с 2009 года рассказывает о главных достижениях медицины и помогает читателям ориентироваться в большом объеме медицинской информации», — отметила главный редактор медиапроекта Ольга Чернова.

«Сейчас модно следить за своим здоровьем смолоду, а словосочетание “качество жизни” уже стало отражением нашего времени, — считает главный редактор Медиапроектов Mail Константин Ткаченко. — Надеюсь, что благодаря работе наших врачей и правительства показатели долголетия в России с каждым годом будут расти».

Церемония награждения прошла во время II форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия». Выступая на мероприятии, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что за последние 100 лет ожидаемая продолжительность жизни увеличилась вдвое. По ее словам, этому способствовали развитие технологий и появление новых методов лечения.

При этом Голикова подчеркнула, что здоровье и продолжительность жизни во многом зависят от усилий самого человека.

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