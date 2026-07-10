И снова нехорошая квартира: калининградцы обеспокоены, что их соседи мучают собак (фото, видео)

Ситуация, по её словам, продолжается уже некоторое время. Инна давно замечала, что у соседей как-то уж очень часто меняются собаки. «Ещё думала, может, они на передержку их берут?» — поделилась калининградка. Но на днях она увидела, как из квартиры вынесли и отнесли куда-то за кусты нечто крупное, завёрнутое в тряпку.