ВТБ ужесточил лимиты на снятие наличных в Крыму по картам других банков

У ПСКБ нет своих банкоматов в Крыму, клиенты могут использовать партнерскую сеть ВТБ и «Уралсиба» с комиссией 0,5%. Банкоматная сеть ВТБ в Крыму насчитывает 1,4 тыс. устройств, которые работают при наличии электроснабжения, а также в офисах, подключенных к генераторам, сообщал банк в пресс-релизе 10 июля. ВТБ можно считать опорным банком на полуострове: ранее он поглотил крымский РНКБ, который считался крупнейшим в регионе.