ВТБ ужесточил лимиты на снятие наличных в Крыму по картам других банков

«По нашей статистике, объем утвержденных лимитов покрывает абсолютное большинство ежедневных операций пользователей наших банкоматов в регионе. Для клиентов ВТБ все условия сохраняются без изменений. На фоне повышенной нагрузки на сеть в связи с режимом ЧС банк сохраняет приоритетный доступ к средствам для своих клиентов», — сказал РБК представитель госбанка, подчеркнув, что ВТБ следит за ситуацией и при необходимости оперативно примет решение по лимитам.
Ранее небольшой банк ПСКБ проинформировал клиентов о временных лимитах на снятие наличных по картам в банкоматах ВТБ, расположенных на территории Крыма и в Севастополе. Максимальная сумма одной операции по снятию наличных в сутки составит 15 тыс. руб., а максимальная сумма снятия в месяц — 50 тыс. руб. Прежние лимиты были существенно выше: суточный составлял 150 тыс. руб., месячный — 300 тыс. руб., следует из информации на сайте ПСКБ.
У ПСКБ нет своих банкоматов в Крыму, клиенты могут использовать партнерскую сеть ВТБ и «Уралсиба» с комиссией 0,5%. Банкоматная сеть ВТБ в Крыму насчитывает 1,4 тыс. устройств, которые работают при наличии электроснабжения, а также в офисах, подключенных к генераторам, сообщал банк в пресс-релизе 10 июля. ВТБ можно считать опорным банком на полуострове: ранее он поглотил крымский РНКБ, который считался крупнейшим в регионе.
Другие банки, работающие в Крыму, пока не вводили каких-либо ограничения по снятию наличных как с собственных карт, так и с карт сторонних банков, следует из их ответов на запросы РБК.
«ПСБ не вводил и не планирует вводить какие-либо ограничения на снятие наличных в Республике Крым и городе Севастополе. Кассы офисов и банкоматная сеть ПСБ на полуострове обеспечены наличными денежными средствами в полном объеме для удовлетворения потребностей клиентов», — сообщил представитель банка.
Об отсутствии таких планов также заявили в банке «Россия» и «Черноморском банке развития и реконструкции» (ЧБРР").
«Банкоматы и отделения продолжают функционировать, объем наличности в кассах и банкоматах покрывает потребности клиентов», — добавил представитель ЧБРР.
В Сбербанке и Генбанке не ответили на запросы РБК на момент публикации.
26 июня глава Крыма Сергей Аксенов вместе с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым решили ввести режим чрезвычайной ситуации в обоих регионах. До этого на полуострове ввели режим временного ограничения электроснабжения, чтобы ликвидировать перегрузку электрических сетей. Крупнейшие банки в Севастополе подключили к независимым от общей энергосети источникам питания.