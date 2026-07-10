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ВТБ ужесточил лимиты на снятие наличных в Крыму по картам других банков

ВТБ ограничил в Крыму и Севастополе до 1 августа лимиты снятия наличных в своих банкоматах с карт сторонних банков. В ВТБ пояснили, что дают приоритет собственным клиентам на фоне повышенной нагрузки на сеть из-за режима ЧС.

Источник: РБК

ВТБ скорректировал лимиты на снятие наличных с карт сторонних банков в банкоматах Крыма и Севастополя, сообщили РБК в кредитной организации. Ограничения будут действовать до 1 августа.

«По нашей статистике, объем утвержденных лимитов покрывает абсолютное большинство ежедневных операций пользователей наших банкоматов в регионе. Для клиентов ВТБ все условия сохраняются без изменений. На фоне повышенной нагрузки на сеть в связи с режимом ЧС банк сохраняет приоритетный доступ к средствам для своих клиентов», — сказал РБК представитель госбанка, подчеркнув, что ВТБ следит за ситуацией и при необходимости оперативно примет решение по лимитам.

Ранее небольшой банк ПСКБ проинформировал клиентов о временных лимитах на снятие наличных по картам в банкоматах ВТБ, расположенных на территории Крыма и в Севастополе. Максимальная сумма одной операции по снятию наличных в сутки составит 15 тыс. руб., а максимальная сумма снятия в месяц — 50 тыс. руб. Прежние лимиты были существенно выше: суточный составлял 150 тыс. руб., месячный — 300 тыс. руб., следует из информации на сайте ПСКБ.

У ПСКБ нет своих банкоматов в Крыму, клиенты могут использовать партнерскую сеть ВТБ и «Уралсиба» с комиссией 0,5%. Банкоматная сеть ВТБ в Крыму насчитывает 1,4 тыс. устройств, которые работают при наличии электроснабжения, а также в офисах, подключенных к генераторам, сообщал банк в пресс-релизе 10 июля. ВТБ можно считать опорным банком на полуострове: ранее он поглотил крымский РНКБ, который считался крупнейшим в регионе.

Другие банки, работающие в Крыму, пока не вводили каких-либо ограничения по снятию наличных как с собственных карт, так и с карт сторонних банков, следует из их ответов на запросы РБК.

«ПСБ не вводил и не планирует вводить какие-либо ограничения на снятие наличных в Республике Крым и городе Севастополе. Кассы офисов и банкоматная сеть ПСБ на полуострове обеспечены наличными денежными средствами в полном объеме для удовлетворения потребностей клиентов», — сообщил представитель банка.

Об отсутствии таких планов также заявили в банке «Россия» и «Черноморском банке развития и реконструкции» (ЧБРР").

«Банкоматы и отделения продолжают функционировать, объем наличности в кассах и банкоматах покрывает потребности клиентов», — добавил представитель ЧБРР.

В Сбербанке и Генбанке не ответили на запросы РБК на момент публикации.

26 июня глава Крыма Сергей Аксенов вместе с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым решили ввести режим чрезвычайной ситуации в обоих регионах. До этого на полуострове ввели режим временного ограничения электроснабжения, чтобы ликвидировать перегрузку электрических сетей. Крупнейшие банки в Севастополе подключили к независимым от общей энергосети источникам питания.

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