На Дону полиция накрыла подпольных торговцев дизельным топливом

В хуторе Каменского района местный житель наладил нелегальную продажу дизеля на самодельной заправке. Горючее отпускали по завышенным ценам. Оперативники изъяли четыре с половиной тонны топлива, заправочную установку и 20 емкостей. Хозяина ранее привлекали к ответственности за незаконный бизнес и нарушения пожарной безопасности. Теперь ему грозит уголовная статья за сбыт небезопасных товаров. Еще одно нарушение нашли на частной заправке в Ростове. Ночная оператор продавала дизель в пластиковой таре, что строго запрещено из-за риска пожара. Топливо также отпускали по завышенной цене. У нарушительницы изъяли канистру и чек, теперь ей грозит административное наказание.