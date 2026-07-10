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На Дону полиция накрыла подпольных торговцев дизельным топливом

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

В хуторе Каменского района местный житель наладил нелегальную продажу дизеля на самодельной заправке. Горючее отпускали по завышенным ценам. Оперативники изъяли четыре с половиной тонны топлива, заправочную установку и 20 емкостей. Хозяина ранее привлекали к ответственности за незаконный бизнес и нарушения пожарной безопасности. Теперь ему грозит уголовная статья за сбыт небезопасных товаров. Еще одно нарушение нашли на частной заправке в Ростове. Ночная оператор продавала дизель в пластиковой таре, что строго запрещено из-за риска пожара. Топливо также отпускали по завышенной цене. У нарушительницы изъяли канистру и чек, теперь ей грозит административное наказание.