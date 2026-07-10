В Пулково вывели на перрон 27 новых автобусов Yutong

Каждый автобус рассчитан на перевозку до 122 человек. Машины оснащены бесшумными электрическими дверями, современной системой климат-контроля и отличаются повышенной плавностью хода.
Новый транспорт оформлен в обновленном фирменном стиле Пулково — с логотипом, вдохновленным символикой разводных мостов и историей Санкт-Петербурга.
Для обслуживания автобусов в аэропорту создали специализированную техническую базу, а сотрудники, которые будут работать с новой техникой, прошли обучение в Китае.
Узнать больше по теме
Международный аэропорт Пулково: главные воздушные ворота Санкт-Петербурга
Пулково — крупнейший аэропорт Северо-Запада России и один из самых загруженных авиаузлов страны. Воздушная гавань обслуживает внутренние и международные рейсы, связывая Санкт-Петербург с десятками российских и зарубежных городов. В материале рассказываем, где находится Пулково, как до него добраться и чем примечателен аэропорт.Читать дальше