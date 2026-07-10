В подмосковной деревне Федурново построят образовательный комплекс

Образовательный комплекс построят в деревне Федурново Московской области в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети». Он объединит школу на 275 учеников и детский сад на 100 мест, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Общая площадь комплекса составит около 8,8 тысячи квадратных метров. В здании разместят учебные кабинеты, дошкольные группы с игровыми и спальными помещениями, спортивный зал, библиотеку, столовую полного цикла, а также кабинеты для занятий творчеством и музыкой.
При этом территорию учреждения благоустроят: там появятся игровые площадки, спортивные зоны, футбольное поле с беговыми дорожками, площадки для баскетбола, волейбола, прыжков в длину и общей физической подготовки. Для проведения школьных мероприятий предусмотрели центральный двор. Завершить работы планируют в июле 2028 года.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.