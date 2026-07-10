Михаил Щербаков завоевал третье золото на юниорском первенстве Европы по плаванию

В тот же день прозвучало имя Михаила Щербакова. Его 200 метров комплексом — это история про ровный, уверенный ход и железную концовку. 1:58.12 — и никакой суеты. Рядом финишировали сильные соперники: Эрми Онус из Турции (2.00,18) и Симон Лавиолетти из Бельгии (2.00,37). Но в этот день темп задавал именно Щербаков. Два заплыва, два разных напряжения — и два повода для Волгограда гордиться своими пловцами. Александр ВеселовскийФото ИИ.