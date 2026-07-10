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Михаил Щербаков завоевал третье золото на юниорском первенстве Европы по плаванию

Волгоградские спортсмены отметились сразу двумя наградами. Серафима Фокина завоевала серебро на дистанции 100 метров баттерфляем.

Волгоградские спортсмены отметились сразу двумя наградами. Серафима Фокина завоевала серебро на дистанции 100 метров баттерфляем. Финиш получился острым: 58,67 — и всего одно касание до золота. Катерина Сантамброджо из Италии оказалась чуть быстрее — 58,63. А позади осталась плотная группа, где даже сотые решают всё: бронза у Барбары Лесневски из Польши — 58,78. Для Серафимы это не просто серебро — это доказательство, что она держится в одном ритме с лучшими.

В тот же день прозвучало имя Михаила Щербакова. Его 200 метров комплексом — это история про ровный, уверенный ход и железную концовку. 1:58.12 — и никакой суеты. Рядом финишировали сильные соперники: Эрми Онус из Турции (2.00,18) и Симон Лавиолетти из Бельгии (2.00,37). Но в этот день темп задавал именно Щербаков. Два заплыва, два разных напряжения — и два повода для Волгограда гордиться своими пловцами. Александр ВеселовскийФото ИИ.