Орловские власти ищут нового подрядчика для ремонта южного подъезда к Мценску

По техзаданию нового аукциона работы следует выполнить в четыре этапа в срок до 29 декабря 2027-го. В этом году подрядчику предполагается перечислить порядка 147 млн руб., а остальная сумма будет направлена в следующем. После завершения и приемки работ срок гарантии на путепровод составит восемь лет, на верхний слой покрытия и искусственные сооружения (водоотвод, трубы, колодцы) — шесть лет, а на металлическое ограждение — пять лет.