Власти планируют до конца года провести обследование дома рядом с «падающей» высоткой в Калининграде

Власти планируют до конца 2026 года провести обследования дома рядом с «падающей» высоткой на Московском проспекте в Калининграде. Соответствующий срок обозначен в распоряжении городской администрации.
В мэрии внесли изменения в документ о введении режима повышенной готовности из-за риска обрушения дома № 70 на Московском проспекте. В распоряжении прописали сроки и мероприятия, проведение которых должно обеспечить муниципальное «Управление капитального строительства».
Так, до 30 августа на территории, где существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, должны установить дополнительное наружное освещение. До 30 октября власти рассчитывают получить положительное заключение экспертизы на проект демонтажа аварийного здания.
В срок до 30 декабря площадку временно подключат к электричеству для проведения работ по демонтажу «падающей» высотки. К этому же времени должны провести обследование строительных конструкций соседнего дома № 68 и инженерных сетей на территории.
С 8 апреля из-за угрозы падения высотки в Калининграде начали расселять жильцов соседнего дома № 68. Эвакуацию планировали закончить за 14 дней. В администрации Калининграда отмечали, что «ситуация очень серьёзная». По данным мэрии, показания некоторых датчиков превысили критический уровень раскрытия трещины.
В мае соседей «падающей» высотки отключили от воды. Жильцы пытались остановить работников ресурсоснабжающих организаций, но не смогли. В июне прекратили подачу электроснабжения. Отключить здание от воды и света решила комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Жителям соседнего здания предлагают переехать в маневренный фонд. По данным властей, демонтаж аварийной высотки начнётся осенью. Владельцам квартир в доме № 68 обещают, что к лету 2027 года они смогут вернуться. Часть семей уже переехали.
Администрация Калининграда подавала иски к жильцам, которые не согласились с властями. Ленинградский районный суд поддержал решение о временном выселении соседей «падающей» высотки.