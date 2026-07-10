Аренда частных домов в Прикамье подорожала на 5,8%

За первое полугодие 2026 года средняя стоимость аренды частного дома составила 56,7 тыс. руб. Это на 5,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, Прикамье заняло девятое место среди субъектов РФ по наиболее высокой арендной ставке домов. Об этом сообщает федеральный портал «Мир квартир».