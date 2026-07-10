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Аренда частных домов в Прикамье подорожала на 5,8%

За первое полугодие 2026 года средняя стоимость аренды частного дома составила 56,7 тыс. руб. Это на 5,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, Прикамье заняло девятое место среди субъектов РФ по наиболее высокой арендной ставке домов. Об этом сообщает федеральный портал «Мир квартир».

Источник: Коммерсантъ

За первое полугодие 2026 года средняя стоимость аренды частного дома составила 56,7 тыс. руб. Это на 5,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, Прикамье заняло девятое место среди субъектов РФ по наиболее высокой арендной ставке домов. Об этом сообщает федеральный портал «Мир квартир».

Регионами, где стоимость аренды выросла больше всего, стали Смоленская (+59,8%), Тульская (+57,7%) области, республики Коми (+49,6%), Татарстан (+47,2%), Костромская область (+41,8%), Хакасия (+35,1%), Калмыкия (+34%), Севастополь (+24,7%), Ивановская (+22,7%) область. Заметное падение стоимости аренды произошло в Северной Осетии (-40%), Саратовской (-35,4%), Томской (-32,7%), Амурской (-28,6%) областях, Хабаровском крае (-27,1%), Мордовии (-24,2%), Тыве (-23,3%).

На территориях, относящихся к Москве, частные дома стали сдаваться дешевле на 5,8% (102,4 тыс. руб. в месяц). В Санкт-Петербурге цена поднялась на 21,5%, до 98,7 тыс. руб. в месяц.

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