В Анапе общественный транспорт переведут на газомоторное топливо

Специалисты планируют закупить более 100 автобусов, работающих на газомоторном топливе, и построить заправочную станцию, которая будет обеспечивать их топливом. При этом сейчас в Краснодарском крае действуют 42 газозаправочные станции. Сейчас на экологически чистом топливе уже работают больше 1100 автобусов.