В Анапе общественный транспорт переведут на газомоторное топливо

Общественный транспорт Анапы планируют перевести на газомоторное топливо, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Работы пойдут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
«Краснодарский край также взял курс на перевод общественного транспорта, коммунальной и сельскохозяйственной техники на метан. Забота об экологии — важнейший для нас фактор. Кроме того, сами перевозчики отмечают положительный экономический эффект: газомоторное топливо дешевле и позволяет продлить ресурс техники», — отметил Вениамин Кондратьев.
Специалисты планируют закупить более 100 автобусов, работающих на газомоторном топливе, и построить заправочную станцию, которая будет обеспечивать их топливом. При этом сейчас в Краснодарском крае действуют 42 газозаправочные станции. Сейчас на экологически чистом топливе уже работают больше 1100 автобусов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.