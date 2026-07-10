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Два альпиниста сорвались с горы в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии

Два альпиниста сорвались со скалы во время восхождения в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Источник: РБК

Два альпиниста сорвались со скалы во время восхождения в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«По предварительной информации, один альпинист получил травмы, несовместимые с жизнью, один человек пострадал», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в 14:40 по московскому времени в верховьях ущелья Адыл-су на пике Виа-та на высоте около 3,7 тысячи метров.

Эльбрус — самая высокая гора в России и Европе. Ее высота составляет 5642 метра. Это гигантский стратовулкан на Кавказе, расположенный на границе Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Гора популярна среди альпинистов, а зимой здесь действует известный горнолыжный курорт.

В начале июля на Эльбрусе спасатели эвакуировали тело погибшего альпиниста с высоты 5500 метров. По предварительным данным, мужчина почувствовал себя плохо на высоте и скончался. Он поднимался в группе из 10 человек.

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