Ливни отрезали от цивилизации три села в Хабаровском крае

В Хабаровском крае из-за размыва дороги временно отсутствует проезд к трем селам Хабаровского района. Кукан, Догордон и Наумовка остаются с запасами еды, воды и медикаментов, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Последствия непогоды ликвидируют на месте. Специалисты продолжают восстановительные работы и обустраивают объездную дорогу, которая должна вернуть транспортное сообщение с населенными пунктами.
В селах дежурят спасатели, угрозы безопасности жителей нет. При этом проезд к трем населенным пунктам пока закрыт, поэтому автомобилистам не стоит пытаться самостоятельно добраться по поврежденному участку.
Размыв происходит на фоне сильных дождей, которые идут на юге и в части центральных районов региона. По данным Дальневосточного УГМС, 9−11 июля в Хабаровском крае ожидаются дожди, местами сильные, ливни и грозы, а на реках возможен подъем воды на 0,8−1,5 метра с выходом на пойму.
Накануне из-за осадков уже закрывали движение к Кукану на 50-м километре автодороги Биробиджан — Кукан в районе реки Ин. Там также работали дорожники и техника, а водителям рекомендовали учитывать ограничения и не выезжать на подтопленные участки.
Жителей просят следить за сообщениями оперативных служб и не рисковать на размытых дорогах. При чрезвычайной ситуации можно звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу Хабаровского района по телефону 38−19−66 или в службу спасения по номеру 112.