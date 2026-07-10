В Нидерландах осквернили 150 надгробий на советском кладбище

Неизвестные осквернили около 150 надгробий на Советском Поле Славы в общине Лёсден в Нидерландах. Об этом сообщила пресс-служба музея Sovjet Ereveld Experience.
Судя по опубликованным фото, злоумышленники оставили надписи на надгробиях. Когда именно это произошло — в публикации не уточнили.
«Мы тесно сотрудничаем с полицией, муниципалитетом и другими заинтересованными органами власти, чтобы как можно быстрее разрешить ситуацию и возместить ущерб. Мы надеемся, что виновные будут задержаны и привлечены к ответственности в ближайшее время», — сказано в сообщении.
Советское Поле Славы — кладбище, на котором похоронены 865 советских граждан, погибших во время Второй мировой войны. Многие захороненные погибли в плену. Как сказано на сайте музея, это единственное кладбище в Нидерландах, посвященное советским солдатам.
Кладбище расположено в общине Лёсден в провинции Утрехт.
В начале июня мужчина оторвал золотые буквы с памятников «Города-герои», расположенных на территории мемориального комплекса «Мать Армения» в Гюмри. Посольство России в Армении осудило осквернение мемориала, заявив, что произошедшее рассматривается не как обычное хулиганство, а как умышленная атака на историческую память и попытка надругательства над памятью о Победе. Позднее Россия направила Армении ноту протеста.
14 июня уголовно-пограничная полиция задержала 41-летнего мужчину, подозреваемого в повреждении мемориального комплекса «Мать Армения».
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