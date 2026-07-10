В Нидерландах осквернили 150 надгробий на советском кладбище

В начале июня мужчина оторвал золотые буквы с памятников «Города-герои», расположенных на территории мемориального комплекса «Мать Армения» в Гюмри. Посольство России в Армении осудило осквернение мемориала, заявив, что произошедшее рассматривается не как обычное хулиганство, а как умышленная атака на историческую память и попытка надругательства над памятью о Победе. Позднее Россия направила Армении ноту протеста.