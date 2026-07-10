Семена сои и кукурузы начнут производить в Хабаровском крае

В Хабаровском крае планируют создать научно-производственный комплекс по селекции и семеноводству. Регион сможет выпускать отечественные семена зерновых культур, сои и кукурузы для дальневосточных аграриев, сообщили в правительстве края.
Проект обсудил губернатор Дмитрий Демешин. По замыслу, локальное производство позволит хозяйствам покупать качественные семена ближе к месту работы, без лишних затрат на доставку из других регионов. Такой подход должен сократить сроки поставок и снизить зависимость от внешних поставщиков.
«Для нас очень важно, чтобы это были наши отечественные, дальневосточные производители», — отметил Дмитрий Демешин.
Комплекс хотят развивать в Бикине, где уже работает современный семенной завод полного цикла. На площадке планируют расширять хранение, подготовку и производство семян, а также развивать лабораторную и селекционную работу.
Проект связан с федеральной научно-технической программой развития сельского хозяйства, которая действует по поручению президента России, и с нацпроектом «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В крае рассчитывают, что в будущем новые сорта и гибриды смогут закрыть потребности аграриев Дальнего Востока, а затем выйти и на рынки западных регионов России.