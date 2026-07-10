Семена сои и кукурузы начнут производить в Хабаровском крае

Проект связан с федеральной научно-технической программой развития сельского хозяйства, которая действует по поручению президента России, и с нацпроектом «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В крае рассчитывают, что в будущем новые сорта и гибриды смогут закрыть потребности аграриев Дальнего Востока, а затем выйти и на рынки западных регионов России.